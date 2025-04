Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten

Am Samstag, etwa um die Mittagszeit, wurde im Stadtteil Kirnsulzbach in der Ringstraße der Treppenaufgang eines Wohnhauses durch einen vorbeifahrenden dunkelfarbenen VW SUV (eventuell Tiguan oder Touareg) beschädigt.

Das Fahrzeug (vermutlich mit WI-Kennzeichen)sei nach dem Anstoß in Richtung der Kirner Straße weitergefahren. Die beiden Insassen, 2 Männer arabischen Aussehens, hätten sich zuvor in der Ortslage nach dem Ankauf von Gold / Edelmetallen erkundigt. Personen, welche Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell