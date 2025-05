Verkehrsunfallflucht - Fahrzeug beschädigt mehrere Garagen und flüchtet

Am Abend des 31.05.2025, gegen 18:05 Uhr, kam es in Stromberg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Buntspechtweg und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit mehreren Garagen.



Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An den betroffenen Garagen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu einem auffällig beschädigten Fahrzeug im Umfeld der Unfallörtlichkeit geben können, sich unter der Telefonnummer 0671-88110 bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell