Kirn
Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Kyrburg - Zeugen gesucht!
Symbolbild
dpa

Am heutigen Abend ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem kleinen Schotterparkplatz der Kyrburg in Kirn eine Verkehrsunfallflucht.

Lesezeit 1 Minute


Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen rückwärts eingeparkten PKW an der Frontstoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.

Besonders ungewöhnlich ist, dass das vordere amtliche Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs nach dem Unfall nicht mehr an der Unfallstelle aufgefunden werden konnte. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dieses vom Unfallverursacher mitgenommen wurde.

Die Polizei Kirn bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren