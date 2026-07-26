Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Kyrburg - Zeugen gesucht!



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen rückwärts eingeparkten PKW an der Frontstoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.



Besonders ungewöhnlich ist, dass das vordere amtliche Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs nach dem Unfall nicht mehr an der Unfallstelle aufgefunden werden konnte. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dieses vom Unfallverursacher mitgenommen wurde.



Die Polizei Kirn bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



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