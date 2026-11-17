

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Opel Astra. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.

Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug beziehungsweise zu dessen Fahrer geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Kirn zu melden.



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Polizeiinspektion Kirn



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