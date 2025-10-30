Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Volkshochschule

Am 29.10.2025 in der Zeit von 08:00 -13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der neuen Volkshochschule in der Schultheiß-Kollei-Straße 25 in Bingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte stelle ihr Fahrzeug im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz der VHS ordnungsgemäß ab. Als sie gegen 13:00 Uhr an ihr Fahrzeug herantrat, konnte sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite ihres PKWs feststellen. Der unbekannte Unfallverursacher war weder vor Ort, noch hinterließ er eine Nachricht am Fahrzeug der Geschädigten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zum Verkehrsunfall Hinweise liefern können.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell