Verkehrsunfallflucht auf B41 -Weitere Zeugen gesucht

Der Unfallverursacher habe mit einem grauen PKW der Marke BMW zuerst Fahrzeuge überholt und habe anschließend die Mittelleitplanke und durch Ausweichbewegungen die rechte Seitenleitplanke touchiert. Der Fahrzeugführer hielt das Fahrzeug auf der B41 an und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Das Fahrzeug war nach den Kollisionen nicht mehr fahrbereit. Nach dem flüchtigen Fahrzeugführer wurde mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und unter zu Hilfenahme eines Polizeihubschraubers gefahndet. Letztendlich konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Da dieser zum Unfallzeitpunkt vermutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiter ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.



Sollten weitere Zeugen den Verkehrsunfall und die nachfolgende Flucht beobachtet haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Rufnummer 0671-88110.



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