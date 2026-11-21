



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem grauen Peugeot die L 419 aus Richtung Bingen-Kempten kommend in Fahrtrichtung Bingen-Büdesheim. Beim Befahren des TH-Kreisverkehrs kollidierte er mit der dortigen Schutzplanke.



Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Fahrzeugführer nach dem Unfall seinen Pkw verließ und sich anschließend zu Fuß von der Unfallörtlichkeit entfernte.



Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Identität des bislang unbekannten Fahrzeugführers dauern an.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrzeugführers machen können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



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