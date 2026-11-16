Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen

Der 22-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Pfarrer-Beichert-Straße. Beim Einbiegen in die Dromersheimer Chaussee übersah er die Vorfahrt des anfahrenden PKWs einer 54-jährigen Verkehrsteilnehmerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die vorfahrtsberechtigte Unfallgegnerin leicht verletzt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme legte der bulgarische Staatsangehörige einen belgischen Führerschein vor. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. Gegen den Unfallverursacher wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell