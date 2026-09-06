Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad – zwei Personen verletzt

Bei dem Unfall wurden der Motorradfahrer sowie sein Sozius verletzt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines Pkw, vom dort befindlichen Mitfahrerparkplatz auf die L 236 aufzufahren. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Rüdesheim unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad.



Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sein Sozius erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.



An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Motorrad war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 236 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.



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