Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Igelsbachstraße übersieht dieser einen die Fahrbahn überquerenden Fußgänger und touchiert diesen. Der Fußgänger wird hierdurch leicht verletzt.



Durch die Erstversorgung des Rettungsdienstes sowie die Unfallaufnahme der Polizei kommt es für ca. 30 Minuten zu Beeinträchtigungen im morgentlichen Berufsverkehr.



Die Polizei bittet weiterhin, dass sich mögliche Unfallzeugen unter unten stehendem Kontakt melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell