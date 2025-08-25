Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und PKW - Personalien des Unfallverursachers unbekannt

Bad Kreuznach - Bosenheimer Straße (ots) - Am 25.08.2025 gegen 08:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Fahrer auf der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach.

Der die Fahrbahn querende 19 Jahre alte Fahrradfahrer wurde von einem PKW im Fließverkehr erfasst und fiel zu Boden. Nach kurzem Gespräch setzten die beiden Verkehrsunfallbeteiligten ihre Fahrt ohne ihre Personalien auszutauschen fort.



Der leichtverletzte Fahrradfahrer erschien erst über sieben Stunden nach dem Verkehrsunfall auf hiesiger Dienststelle zur Protokollaufnahme.



Der beteiligte PKW-Fahrer wird gebeten, sich zwecks Erhebung der Personalien mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



