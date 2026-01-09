Hierbei wurde niemand verletzt.
Die Einmündung ist mittels Lichtzeichenanlage (Ampel) geregelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme werfen sich die Beteiligten jeweils gegenseitig vor, dass das Gegenüber bei Rot in die Einmündung eingefahren ist. Da vor Ort keine unbeteiligten Unfallzeugen festgestellt werden konnten bittet die Polizei, dass sich Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können, auf hiesiger Dienststelle melden.
Verkehrsunfall – Zeugen gesucht
