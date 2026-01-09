Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Kirn, Kallenfelser Straße (ots) - Am Freitag, den 09.01.2026 kam es gegen 19:40 Uhr an der Einmündung Kallenfelser Straße und Dominikstraße in Kirn, in der Nähe des REWE-Marktes, zu einem Verkehrsunfall mit zwei unfallbeteiligten PKW.

Hierbei wurde niemand verletzt.



Die Einmündung ist mittels Lichtzeichenanlage (Ampel) geregelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme werfen sich die Beteiligten jeweils gegenseitig vor, dass das Gegenüber bei Rot in die Einmündung eingefahren ist. Da vor Ort keine unbeteiligten Unfallzeugen festgestellt werden konnten bittet die Polizei, dass sich Zeugen, die zur Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können, auf hiesiger Dienststelle melden.



