Verkehrsunfall – Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Alzeyer Straße (ots) - Am 29.10.2024 gegen 14:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Alzeyer Straße/ Pfalzsprung.



Hierbei befuhr ein 30-jähriger Fahrer mit seinem Mazda 3 den Pfalzsprung in Fahrtrichtung Alzeyer Straße und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Der 32-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Alzeyer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand lediglich Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme machten die Beteiligten widersprüchliche Angaben, sodass Aussagen unbeteiligter Zeugen hilfreich wären.

Sollten Zeugen diesen Vorfall beobachtet haben, werden sie gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.



