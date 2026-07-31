Bad Kreuznach
Verkehrsunfall - Vollsperrung des Neupfälzer Wegs in 55442 Stromberg
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Freitag, den 31.07.2026 ereignete sich um 14.12 Uhr ein Verkehrsunfall in 55442 Stromberg im Neupfälzer Weg.

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Die Fahrerin eines PKW befuhr den Neupfälzer Weg in Fahrtrichtung Schindeldorf. In Höhe des Panorama-Bads kam sie auf gerader Strecke vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin konnte aufgrund des Unfallschadens am PKW nicht eigenständig ihr Fahrzeug verlassen und musste mittels Feuerwehr aus dem PKW gerettet werden. Der PKW der Marke Audi wurde mittels Abschleppdienst aus dem Graben gezogen. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Es konnten keine Anhaltspunkte erlangt werden, dass die Fahrzeugführerin fahruntüchtig ist. Hierfür musste die Straße für eine Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt werden, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Straßenverkehrs führte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


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