Verkehrsunfall - Vollsperrung des Neupfälzer Wegs in 55442 Stromberg



Die Fahrerin eines PKW befuhr den Neupfälzer Weg in Fahrtrichtung Schindeldorf. In Höhe des Panorama-Bads kam sie auf gerader Strecke vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin konnte aufgrund des Unfallschadens am PKW nicht eigenständig ihr Fahrzeug verlassen und musste mittels Feuerwehr aus dem PKW gerettet werden. Der PKW der Marke Audi wurde mittels Abschleppdienst aus dem Graben gezogen. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Es konnten keine Anhaltspunkte erlangt werden, dass die Fahrzeugführerin fahruntüchtig ist. Hierfür musste die Straße für eine Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt werden, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Straßenverkehrs führte.



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