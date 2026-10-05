Verkehrsunfall unter Radfahrern - Zeugenaufruf

Am heutigen Tag des 05.10.2026 kam es gegen 17:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter zwei Radfahrern auf dem Radweg parallel der B9 zwischen den Ortschaften Bingerbrück und Trechtingshausen auf Höhe der Kreuzbachklamm.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren die zwei Radfahrer mit ihren Pedelecs den Radweg von Trechtingshausen in Fahrtrichtung Bingerbrück. Aus bislang unbekannter Ursache kamen beide Fahrer auf dem Radweg zum Sturz, wodurch eine der Beteiligten schwere Verletzungen erlitten hat und zur medizinischen Behandlung in eine Klinik verbracht werden musste. Da der genaue Unfallhergang vor Ort aufgrund fehlender Spuren und Aussagen nicht weiter aufgeklärt werden konnte werden Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.



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