Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss; Vier Insassen verletzt

Odernheim am Glan (ots) - Am späten Samstagnachmittag, dem 18.01.2025 ereignete sich gegen 17:35 Uhr auf der Hauptstraße, kurz nach der Glan-Brücke, ein Vorfahrtsunfall mit mehreren Verletzten.



Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war eine 21-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit ihrem Citroen auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße bog sie nach links ab und nahm hierbei einem 53-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt, welcher aus Richtung Staudernheimer Straße kommend die Hauptstraße befahren hatte. Nach dem Frontalzusammenstoß erlitten u.a. durch das Auslösen der Airbags sowohl die Fahrer als auch ihre Beifahrer leichte Verletzungen. Keiner der Insassen wollte sich im Krankenhaus weiter medizinisch untersuchen lassen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen ortsansässigen Abschleppdienst von der Unfallstelle geräumt.

Im Zuge der Unfallaufnahme verdichte sich der Verdacht einer drogenbedingten Fahruntüchtigkeit der 21-jährigen Fahrerin, welcher schließlich durch einen Urintest, der wiederum auf die harte Droge Kokain reagierte, erhärtet wurde.

Die 21-jährige Unfallverursacherin muss sich jetzt einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung stellen und mit dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000EUR geschätzt.



