Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses

Vor Ort konnte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme festgestellt werden, dass ein Schulbus besetzt mit Kindern einer 5. Klasse von der Bushaltestelle Pestalozzistraße aus in Fahrtrichtung Bingen-Dietersheim losgefahren ist. Wenige Meter nach dem Anfahren des Busses musste der Fahrer diesen stark verzögern, als dem Bus ein PKW auf dessen Fahrspur entgegenkam und ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge kurz bevorstand. Durch den starken Bremsvorgang des Busses kamen einige Kinder sowie Lehrkräfte im Bus zu Fall und erlitten leichtere Verletzungen in Form von Prellungen, Hautabschürfungen oder Kopfschmerzen. Vor Ort klagten insgesamt 13 Personen über Verletzungen und Schmerzen, eine medizinische Betreuung der Personen war jedoch nicht notwendig. Gegen den Fahrer des entgegenkommenden PKW, welcher sein Fehlverhalten der falschen Fahrbahnbenutzung zugab wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



