Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am heutigen Samstag, 12.04.2025 gegen 08:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L232 bei Meddersheim.



Hier befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer die L232 in FR Meddersheim und geriet dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich dabei und blieb im rechten Grünstreifen liegen. Der Unfallverursacher konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers konnte dann festgestellt werden, dass er unter Alkoholeinwirkung steht.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob der 61-Jährige charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.



