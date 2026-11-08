Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dieser war alleine beteiligt. Der Fahrer des E-Scooter kam aus bislang unbekannter Ursache zu Fall, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei mitunter auch am Kopfbereich. Einen Helm trug der Fahrer zum Unfallzeitpunkt nicht. Der Verunfallte ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Weiterhin lagen drogentypische Auffallerscheinungen vor. Dies hatte zur Folge, dass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell