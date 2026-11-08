Bad Kreuznach
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntag, den 08.11.2026 gegen 16.40 Uhr ereignete sich in 55450 Langenlonsheim in der Naheweinstraße ein Verkehrsunfall mit einem E-Scooter.

Dieser war alleine beteiligt. Der Fahrer des E-Scooter kam aus bislang unbekannter Ursache zu Fall, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei mitunter auch am Kopfbereich. Einen Helm trug der Fahrer zum Unfallzeitpunkt nicht. Der Verunfallte ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Weiterhin lagen drogentypische Auffallerscheinungen vor. Dies hatte zur Folge, dass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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