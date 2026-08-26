Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Schlesienstraße in Richtung Kirchstraße, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und mit der linken Fahrzeugfront gegen eine Steinmauer stieß. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw und an der Mauer entstand Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin Alkoholkonsum festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



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