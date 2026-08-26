Hargesheim
Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Mittwoch, den 26.08.2026, kam es gegen 01:42 Uhr in der Schlesienstraße in Hargesheim zu einem Verkehrsunfall.

Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Schlesienstraße in Richtung Kirchstraße, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und mit der linken Fahrzeugfront gegen eine Steinmauer stieß. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw und an der Mauer entstand Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin Alkoholkonsum festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,26 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


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