Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Das E-Call-System eines verunfallten Fahrzeugs hatte automatisch Rettungskräfte und die Polizei zur Unfallstelle alarmiert.



Bei Eintreffen vor Ort stellten die eingesetzten Beamten einen beschädigten PKW im Hang neben der Fahrbahn fest. Der Wagen war gegen zwei Bäume geprallt, was zu beträchtlichen Schäden am Fahrzeug führte. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrer des PKW unter erheblicher Alkoholeinwirkung stand.



Aufgrund der Verletzungen des Fahrers wurde ein Notarzt mittels Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Fahrer aufgrund seiner Verletzungen per Hubschrauber in das Universitätsklinikum Mainz transportiert.



Dem Fahrer wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Er sieht sich nun einem strafrechtlichen Verfahren wegen Verkehrsgefährdung gegenüber.



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