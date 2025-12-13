Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Der Fahrer eines PKW kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem seitlich befindlichen Geländer. Durch die Kollision entstanden sowohl an dem Geländer als auch an dem PKW Sachschäden. Der PKW Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



