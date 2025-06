Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 26.06.2025 gegen 23.07 Uhr ereignete sich auf der L428 zwischen Hackenheim und Bad Kreuznach in Höhe Bosenheim ein Verkehrsunfall.

Durch Zeugen konnte ein Knallgeräusch ausgehend von der L428 wahrgenommen werden. Diese suchten die Örtlichkeit auf und stellten fest, dass sich ein unfallbeschädigtes Fahrzeug inmitten eines Wingerts befand. Anhand der Unfallspuren vor Ort, konnte festgestellt werden, dass der PKW Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Es kam im Bereich des Grünstreifens weiterhin zu einer Kollision mit einem darauf befindlichen Baum. Aufgrund dessen überschlug sich das Fahrzeug mehrmals. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte allerdings nach einiger Zeit an die Unfallstelle zurück. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde hierbei nicht verletzt. Es entstand ein noch bezifferbarer Schaden in dem Wingert. Bei dem Fahrer konnten allerdings Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt werden, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sowohl die Feuerwehren als auch der Hubschrauber waren im Einsatz. Die Straße musste für eine Stunde komplett gesperrt werden.



