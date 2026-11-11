Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: 80-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und wird verletzt

In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich um 90 Grad und kollidierte frontal mit der Schutzplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Während die Schutzplanke nur leicht beschädigt wurde, entstand am Mercedes wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei circa 15.000EUR. Der Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen Prellungen sowie Rippenfrakturen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 80-Jährigen deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Folglich wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



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