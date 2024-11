Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – 41 Jahre alter PKW-Fahrer missachtet rote Ampel und kollidiert mit abbiegendem Fahrzeug

Bad Kreuznach - Gensinger Straße (ots) - Am 19.10.2024 gegen 01:10 Uhr ereignete sich in der Gensinger Straße in Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall mit einem zunächst flüchtigen Fahrer.

Demnach befuhr ein 41 Jahre alter PKW-Fahrer aus der Stadt Birkenfeld vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Gensinger Straße in Richtung der B 41. An der Kreuzung zur Heidenmauer biegt zu diesem Zeitpunkt ein 57 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Bad Kreuznach gerade mit seinem PKW ordnungsgemäß in die Gensinger Straße ein.

Da der 41-jährige die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet, kollidiert er mit dem einbiegenden Fahrzeug und entfernt sich danach zunächst von der Unfallörtlichkeit. Noch während der Unfallaufnahme durch Beamte der PI Bad Kreuznach erscheint der erheblich alkoholisierte Unfallverursacher an der Unfallstelle und auch sein PKW kann im Nahbereich mit entsprechenden Unfallschäden festgestellt werden.



Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Weiterhin besteht der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.



