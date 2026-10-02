Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - 25-Jähriger fährt auf Stauende auf





Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Bosenheimer Straße in Fahrtrichtung Alzeyer Straße. Hierbei erkannte er offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 35-Jähriger sein Fahrzeug verkehrsbedingt am Ende eines Rückstaus angehalten hatte. Der 25-Jährige fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden, sie blieben jedoch fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 5000EUR belaufen.



Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich für die eingesetzten Polizeibeamten deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des 25-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Im Fahrzeuginnenraum stellten die Beamten zudem mehrere geöffnete und ungeöffnete Dosen alkoholischer Mischgetränke fest.



Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



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