Verkehrsunfall nach Wildwechsel auf der L 236 - eine Person leicht verletzt





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Pkw hintereinander die L 236 in Fahrtrichtung Waldlaubersheim. Als plötzlich mehrere Wildschweine die Fahrbahn querten, musste der vorausfahrende 26-jährige Fahrzeugführer seinen Pkw stark abbremsen. Die dahinter fahrende 29-jährige Fahrzeugführerin leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein, konnte aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Nahezu zeitgleich ereignete sich kurz hinter der ersten Unfallstelle ein weiterer Verkehrsunfall. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem der die Fahrbahn querenden Wildschweine. Der Fahrzeugführer blieb hierbei unverletzt.



Aufgrund der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsmaßnahmen musste die L 236 zunächst kurzzeitig voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf konnte der Verkehr teilweise an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Gegen 07:30 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet.

Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann derzeit noch nicht beziffert werden.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Gerade in den Morgen- und Abendstunden ist insbesondere auf Landstraßen mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen. Verkehrsteilnehmer sollten ihre Geschwindigkeit entsprechend anpassen, besonders aufmerksam fahren und einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten.



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