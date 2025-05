Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bad Kreuznach, Wilhelmstraße (ots) - Am Freitag, den 09.05.2025, wird gegen 18:33 Uhr ein Verkehrsunfall mit umgekipptem PKW im Bereich des Bourger Platzes in Bad Kreuznach gemeldet.



Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der 86-jährige Fahrzeugführer die Viktoriastraße in Richtung Wilhelmstraße befahren. Im dortigen Kreuzungsbereich verliert der Fahrzeugführer beim Linksabbiegen aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidiert mit einer Begrenzungsmauer des Bourger Platzes. Hierbei kippt der PKW und kommt auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrzeugführer und seine 87-jährige Beifahrerin können durch Passanten aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Insassen werden durch den Verkehrsunfall verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich, und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Zur Verkehrsunfallaufnahme und zum Abtransport des erheblich beschädigten PKW musste die Wilhelmsstraße für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.



