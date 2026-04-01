Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Ein 18-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die L 108 von Bockenau kommend in Fahrtrichtung Winterburg. Auf grader Strecke verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam anschließend auf dem Dach in einem neben der Fahrbahn verlaufenden Bachlauf zum Liegen. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Bergung, die unter Einsatz eines Krans erfolgte, musste die L108 zeitweise voll gesperrt werden.



Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum beim Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf Cannabis. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.



Gegen den 18-jährigen wurden entsprechende Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



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