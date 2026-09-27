Verkehrsunfall mit zwei überschlagenen PKW



In Höhe der Ortslage Rüdesheim fuhr der 22-jährige Mercedes-Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf den 19-jährigen Scirocco-Fahrer auf. Beide PKWs überschlugen sich mehrfach. Sie kamen nach mehreren hundert Meter im Grünstreifen bzw. auf der rechten Fahrbahn zum Stehen.

Die Unfallbeteiligten konnten sich alle selbständig aus den Fahrzeugen befreien.

Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und einen Schock.

Der Fahrer des anderen PKW und sein 19-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leichtverletzt. Die Beteiligten kamen alle vorsorglich in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die B41 war für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahnen für 90 Minuten in Fahrtrichtung Bad Kreuznach vollgesperrt.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



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