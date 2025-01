Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Fahrzeugführern nach vorausgehender Nötigung im Straßenverkehr

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 39-jährige Unfallverursacher mit seinem PKW, Opel Corsa, die K29 in Fahrtrichtung Waldlaubersheim befahren. Ca. einen Kilometer nach dem Ortsausgang Schweppenhausen hat der Fahrzeugführer zum Überholvorgang eines anderen, vorausfahrenden BMW angesetzt. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden 46-jährigen PKW-Fahrer. Es kommt zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrzeugführer werden hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden.

Zur Verkehrsunfallaufnahme musste die K29 für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.



Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte es bereits vor dem Überholvorgang zwischen dem Unfallverursacher und dem vorausfahrenden 22-jährigen Fahrzeugführer zu Streitigkeiten gekommen sein. Beginnend ab Spabrücken kam es demnach zu diversen provokanten Fahrmanövern und Nötigungen im Straßenverkehr durch den späteren Unfallverursacher.



Zeugen entsprechender Vorfälle unter Beteiligung eines silbernen Opel Cora und einem schwarzen BMW zwischen Spabrücken und der Unfallstelle auf der K29 werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



