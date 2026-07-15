Verkehrsunfall mit zwei schwerstverletzten Beteiligten



Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Motorradfahrer auf das Quad auf.

Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrer schwerstverletzt.

Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Nach derzeitigen Stand ist unklar, ob der Quadfahrer zum Unfallzeitpunkt einen Helm getragen hatte.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Beiden Unfallbeteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 41 in Fahrtrichtung BAB voll gesperrt werden.

Auf der Umleitungsstrecke kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



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