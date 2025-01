Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der 55-jährige Unfallverursacher mit seinem PKW die L236 von Rüdesheim in Fahrtrichtung Hargesheim befahren. Von dort beabsichtigt er nach links auf die K51 in Fahrtrichtung Roxheim abzubiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden PKW der 69-jährigen Fahrzeugführerin. Es kommt zum Frontalzusammenstoß auf Höhe der Einmündung. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Beim Verkehrsunfall wird der Unfallverursacher und seine 46-jährige Beifahrerin sowie die entgegenkommende Fahrzeugführerin und ihre 84-jährige Beifahrerin jeweils leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Zur Unfallaufnahme und Räumung musste die L236 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.



