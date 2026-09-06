Simmertal L230
Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 06.09.2026 kam es gegen 16:50 Uhr auf der L230 zu einem Verkehrsunfall durch einen alleinbeteiligten Motorradfahrer.

Lesezeit 1 Minute

Der 23-jährige Kawasaki-Fahrer befuhr hierbei die L230 von Seesbach aus kommend in Fahrtrichtung Simmertal. Auf der Kurvenreichen Strecke verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der 23-Jährige leicht bis schwer. Der hinzugerufene Notarzt wurde per Rettungshubschrauber zur Einsatzörtlichkeit verbracht. Der Fahrer wurde letztendlich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Nach der einstündigen Unfallaufnahme konnte die Fahrbahn wieder gänzlich freigegeben werden.

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Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
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