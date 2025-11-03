Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW



Beim Passieren der Brücke stieß die PKW-Fahrerin gegen eine Brückenbegrenzung und überschlug sich in der Folge. Die Frau konnte sich selbst aus dem PKW befreien. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt.

Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 6.000,-EUR; ein Steinvorsprung an der historischen Brücke wurde durch Unfall ebenfalls beschädigt.



