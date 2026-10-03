Kirn
Verkehrsunfall mit Siloballen
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Eine Verkehrsteilnehmerin befuhr heute gegen 03.44 Uhr mit ihrem PKW die K5 von Oberhausen kommend in Richtung Hennweiler.

Kurz vor der Ortslage Hennweiler kollidierte sie dann mit einem mitten auf der Fahrbahn liegenden Siloballen. Durch den Aufprall wurden sowohl das Fahrzeug der Verkehrsteilnehmerin, als auch der Siloballen beschädigt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.
Die Polizei Kirn bittet Zeugen, die Angaben dazu machen können wie der Siloballen auf die Fahrbahn gelangt ist, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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