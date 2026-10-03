Verkehrsunfall mit Siloballen

Kurz vor der Ortslage Hennweiler kollidierte sie dann mit einem mitten auf der Fahrbahn liegenden Siloballen. Durch den Aufprall wurden sowohl das Fahrzeug der Verkehrsteilnehmerin, als auch der Siloballen beschädigt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Die Polizei Kirn bittet Zeugen, die Angaben dazu machen können wie der Siloballen auf die Fahrbahn gelangt ist, sich zu melden.



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