Bad Kreuznach
Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen auf der B 41
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 21.10.2026 kam es gegen 07:41 Uhr auf der B 41 in Höhe der AS Winzenheim zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen.

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Alle Fahrzeuge befuhren den linken Fahrstreifen der zweispurigen Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste das vorausfahrende Fahrzeug abbremsen. Die nachfolgenden sechs Fahrzeuge konnten aufgrund eines unzureichenden Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig anhalten, sodass es zu mehreren Auffahrkollisionen kam. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vier der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der erforderlichen Maßnahmen an der Unfallstelle musste die B 41 in Fahrtrichtung BAB vollständig gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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