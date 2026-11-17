



Ein 54-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW den Einfädelungsstreifen zur B9 aus Richtung der A61 kommend in Fahrtrichtung Bingen am Rhein. Eine 38-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW den durchgehenden Fahrstreifen der B9 aus Richtung Grolsheim kommend ebenfalls in Fahrtrichtung Bingen am Rhein, parallel zu dem 54-Jährigen.

Der Unfallverursacher versuchte sein Fahrzeug plötzlich trotz durchgezogener Linie zu Wenden und lenkte hierzu nach links. Hierbei übersah er die links von ihm fahrende Unfallgegnerin, sodass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam.



Der PKW des Unfallverursachers wurde auf einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert und kam dort zum Stehen. Der 54-Jährige erlitt Nackenschmerzen durch den Zusammenstoß. Die 38-Jährige erlitt einen Schock und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die B9 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit im Berufsverkehr zeitweise gesperrt werden.



Der Verursacher gibt an, bereits auf der A61 durch einen LKW touchiert worden zu sein, dessen Fahrer anschließend seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt habe. Aufgrund dieses Vorfalls sei er derart beeindruckt gewesen, dass er das Wendemanöver unüberlegt durchgeführt habe.



Aufgrund der Gesamtsituation wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Unfall auf der B9 wird wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Verursachung eines Unfalls und im Unfall im Zubringer zur B9 wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bingen in Verbindung zu setzen.



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