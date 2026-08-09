Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte kann ein verunfallter und stark beschädigter schwarzer Mercedes festgestellt werden. Personen am oder im PKW können nicht festgestellt werden, weshalb zunächst im Nahbereich nach möglichen verletzten Unfallbeteiligten gesucht wird. Im Verlauf der Suche kann ein weiteres verunfalltes Fahrzeug, ein roter Mazda, ebenfalls auf der L415 festgestellt werden. Im PKW kann ein 62-jähriger unverletzter Fahrzeugführer und sein 25-jähriger leicht verletzter Sohn festgestellt und kontrolliert werden. Während der Kontrolle erhärtet sich der Verdacht, dass der Sohn als Fahrer des verunfallten Mercedes zugeordnet werden kann. Da beim Sohn deutliche Anzeichen auf einen nah zurückliegenden Alkoholkonsum vorliegen, wird ihm in Anschluss an die medizinische Erstversorgung eine Blutprobe entnommen und der verunfallte PKW sichergestellt.

Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.



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