Verkehrsunfall mit Personenschaden



Der 81-jährige Fahrer eines PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach anschließend die dortige Leitplanke. Das Fahrzeug kam erst im unmittelbar angrenzenden Hang zum Stillstand.

Der Fahrer wurde zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten aus diesem befreit und durch die Feuerwehr aus dem Hang geborgen werden. Er wurde anschließend leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der aufwendigen Bergung des Unfallfahrzeuges kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



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