Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht - Zeugenaufruf

Etwa auf Höhe der die B48 überquerenden Autobahnbrücke der BAB61 wurde der Radfahrer von einem schwarzen PKW überholt. Noch während dem Überholmanöver touchierte der PKW den Radfahrer an dessen Lenker, sodass dieser zu Sturz kam. Das Fahrzeug setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt unbeeindruckt fort. Durch den Sturz wurde der 49-jährige leicht verletzt, ebenfalls wurde das Fahrrad beschädigt. Wer besagten Verkehrsunfall beobachtet hat und Hinweise auf den flüchtigen schwarzen PKW geben kann wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bingen in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell