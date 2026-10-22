Verkehrsunfall mit Personenschaden im Einmündungsbereich Dominikstraße Kallenfelser Straße in Kirn

Ein 47-jähriger LKW-Fahrer befuhr die durchgehende Kallenfelser Straße in Fahrtrichtung Hahnenbach, während ein 39-jähriger Audi-Fahrer von der Dominikstraße nach links in die Kallenfelser Straße einbiegen wollte. Der Kreuzungsbereich wird durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls lösten im Audi die Airbags aus. Der 39-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und zur Absicherung der Unfallstelle waren die Kirner Feuerwehr mit zwölf Kräften und der Bauhof mit einer Besatzung im Einsatz. Die Fahrbahn wurde mittlerweile wieder freigegeben und der Verkehrsstau baut sich allmählich ab.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache dauern an.



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