Verkehrsunfall mit Personenschaden auf B 428

Ein PKW der Marke Audi befuhr den Feldweg vom Bonnheimer Hof kommend und wollte an der dortigen Einmündung in den Kreuzungsbereich einfahren. Für ihn galt das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren".

Ein PKW der Marke Ford befuhr die B428 aus Fahrtrichtung Frei-Laubersheim kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach OT Bosenheim und befand sich auf der vorfahrtsberechtigten Fahrbahn.

Für diesen Verkehrsbereich gilt weiterhin die Geschwindigkeitsbeschränkung 70 km/h.

Der Fahrer des Audi missachtete die Vorfahrt des herannahenden Fords, welcher allerdings mit nicht angepasster Geschwindigkeit in dem Bereich fuhr.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten letztendlich miteinander. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die alleinbeteiligten Fahrer verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die gesamte Straße für zwei Stunden voll gesperrt.

Ein Rettungshubschrauber sowie Krankenwägen und auch die umliegenden Feuerwehren waren in dem Einsatz eingebunden.

Die verletzten Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



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