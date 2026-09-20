Verkehrsunfall mit Motorrad auf der K 63 bei Lauschied





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer die K 63,als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Fall kam. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.



Der Motorradfahrer blieb bei dem Sturz glücklicherweise unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden.



Präventionstipp der Polizei:



Insbesondere für Motorradfahrer können regennasse Fahrbahnen eine erhöhte Sturzgefahr darstellen. Durch die geringere Haftung der Reifen verlängert sich der Bremsweg und das Fahrverhalten kann sich deutlich verändern. Auch Aquaplaning sowie Verschmutzungen oder andere rutschige Stellen auf der Fahrbahn können zusätzliche Gefahren darstellen.



Die Polizei empfiehlt daher, bei Regen die Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichend Abstand zu halten und insbesondere in Kurven besonders vorsichtig zu fahren. Eine vorausschauende und angepasste Fahrweise trägt wesentlich dazu bei, Unfälle zu vermeiden.



Die Polizeiinspektion Kirn appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere bei wechselnden Witterungsverhältnissen, ihre Fahrweise entsprechend anzupassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



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