Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Mittwochmittag, den 24.09.2025, kam es gegen 12:08 Uhr auf der Binger Landstraße in Kirn, in Höhe des Steinbruchs, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW-Gespann und einem Pkw.





Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des LKW-Gespanns in den fließenden Verkehr einfahren. Der Pkw-Fahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, wich auf die Gegenfahrbahn aus und touchierte hierbei den LKW.

Durch den Vorfall wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt.



Die Polizeiinspektion Kirn bittet möglich Unfallzeugen, sich unter den untenstehenden Kontaktdaten zu melden.



