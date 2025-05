Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah sie in Höhe eines dortigen Fußgängerüberwegs einen 20 jährigen Mann, der gerade dabei war, den Zebrastreifen zu überqueren. In der Folge wurde der Fußgänger frontal erfasst und kam zu Fall. Der junge Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des PKW blieb unverletzt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.



