Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden





Ein 21-jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem Pkw den Einfädelungsstreifen von der Alzeyer Straße kommend in Richtung der Bosenheimer Straße. Aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit gerät der Fahrzeugführer ins Schleudern und kollidiert mit einem Firmenschild sowie einem nicht zugelassenen Ausstellungsfahrzeug eines Autohauses. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Ausstellungswagen teilweise durch die Glasfassade in das Firmengebäude geschoben.



Die Insassen des Pkw bleiben unverletzt. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Fahrers ergeben sich nicht. Der Pkw wird abgeschleppt.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.



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