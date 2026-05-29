Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden an REWE-Markt

Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie am Gebäude. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt, seine Beifahrerin schwer verletzt. Unbeteiligte Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.



Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sowohl ein technischer Defekt am Fahrzeug als auch ein mögliches Fehlverhalten des Fahrzeugführers ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnten. Das Fahrzeug wurde zur weiteren technischen Überprüfung sichergestellt.



Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



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