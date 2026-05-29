Bad Kreuznach
Verkehrsunfall mit Gebäudeschaden an REWE-Markt
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 08:40 Uhr, kam es in der Alzeyer Straße in 55543 Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug in die Außenwand eines Einkaufsmarktes fuhr.

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Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie am Gebäude. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt, seine Beifahrerin schwer verletzt. Unbeteiligte Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sowohl ein technischer Defekt am Fahrzeug als auch ein mögliches Fehlverhalten des Fahrzeugführers ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnten. Das Fahrzeug wurde zur weiteren technischen Überprüfung sichergestellt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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