Verkehrsunfall mit Flucht

Die aufnehmende Streife der Polizei Bingen konnte vor Ort ein stark beschädigtes und offensichtlich in Folge des Unfalls überschlagenes Fahrzeug vorfinden, an welchem keine Kennzeichen mehr angebracht waren. Unfallbeteiligte Personen befanden sich ebenfalls nicht mehr vor Ort. Der Unfall selbst dürfte sich irgendwann in der Nacht ereignet haben. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher im Kreisverkehr infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, dann nach rechts von der Fahrbahn abkam um hier mit der Leitplanke und Straßenschildern zu kollidieren und schlussendlich nach einem Überschlag zum Stehen zu kommen.

Eine Überprüfung anhand der Fahrgestellnummer ergab, dass das Fahrzeug bereits seit längerem nicht mehr zum Verkehr zugelassen war. Das Fahrzeug wurde aus dem Grundstück geborgen und sichergestellt. Die Fahrereigenschaft steht bislang noch nicht fest, vor Ort ergaben sich allerdings eine ganze Reihe von Ermittlungshinweisen, die der Täteridentifizierung dienen. Unter anderem konnten DNA-Abriebe des Fahrers gesichert werden. Weiterhin wurde im angrenzenden Gebüsch ein offensichtlich aus dem Unfallfahrzeug geschleudertes Mobiltelefon aufgefunden und sichergestellt.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.



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