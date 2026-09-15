Bad Kreuznach
Verkehrsunfall mit Flucht -Zeugenaufruf-
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstag, den 15.09.2026 ereignete sich gegen 14.02 Uhr in 55543 Bad Kreuznach in der Michelinstraße ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Lesezeit 1 Minute

Bei dem gesuchten PKW handelt es sich um einen silbernen SUV. Dieser bog nach rechts von der Industriestraße in die Michelinstraße mit überhöhter Geschwindigkeit ein und in dessen Rechtskurve verstieß der unbekannte SUV-Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot. Hier kam es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden PKW der Unfallgeschädigten. Diese erschrak hierüber dermaßen, dass sie ihren PKW nach rechts zog, über den Gehweg hinüberfuhr und im Grünstreifen ihr Fahrzeug zum Stillstand brachte. Hierbei beschädigte sie zudem zwei Verkehrsschilder.

Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher und / oder dem Unfallgeschehen machen?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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