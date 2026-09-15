Verkehrsunfall mit Flucht -Zeugenaufruf

Bei dem gesuchten PKW handelt es sich um einen silbernen SUV. Dieser bog nach rechts von der Industriestraße in die Michelinstraße mit überhöhter Geschwindigkeit ein und in dessen Rechtskurve verstieß der unbekannte SUV-Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot. Hier kam es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden PKW der Unfallgeschädigten. Diese erschrak hierüber dermaßen, dass sie ihren PKW nach rechts zog, über den Gehweg hinüberfuhr und im Grünstreifen ihr Fahrzeug zum Stillstand brachte. Hierbei beschädigte sie zudem zwei Verkehrsschilder.



Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher und / oder dem Unfallgeschehen machen?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



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